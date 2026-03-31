Durante un episodio recente del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli ha commentato il rapporto tra Raimondo Todaro e Francesca Manzini, definendo il ballerino come

Continua a far discutere il rapporto nato al Grande Fratello Vip tra Raimondo Todaro e Francesca Manzini, lei in confessionale ha ammesso che il ballerino le piace però non farà nulla perché è fidanzato. Agli altri la gieffina continua invece a dire che prova solo un sentimento di amicizia nei confronti del suo compagno di avventura, nessuno però le crede. Ieri sera Ilary Blasi ha chiesto il parere degli altri gieffini, tutti loro sono convinti che Francesca Manzini si sia presa una bella cotta, non ricambiata, per Francesco Todaro. Selvaggia Lucarelli pensa che Raimondo Todaro stia usando Francesca Manzini al Grande Fratello Vip: cosa ha detto l'opinionista Selvaggia Lucarelli pensa che Raimondo Todaro abbia perfettamente capito che l'imitatrice provi un interesse nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli pungente con Raimondo: “È lui la gatta morta della casa”

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