Grande Fratello Vip eliminato 30 marzo Nominati e polemiche | Giovanni attaccato da tutti

Il Grande Fratello Vip si è concluso il 30 marzo 2026 con l'eliminazione di uno dei concorrenti. La puntata, trasmessa in anticipo rispetto alla consueta programmazione, ha visto anche le nomination e alcune polemiche, tra cui un attacco rivolto a un partecipante da parte di altri concorrenti. La conduttrice e le opinioniste hanno commentato gli eventi della serata.

Roma, 30 marzo 2026 - Il Grande Fratello Vip anticipa al lunedì, ma questo è l’unico cambiamento nel ruolino di marcia del reality show condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Tutto, quindi, come da programma. Seconda eliminazione di questa edizione compresa. Come di consueto, la puntata è stata punteggiata dai “Baciami ancora”, ovvero i momenti nei quali i concorrenti sono chiamati a baciare chi si trovino a tiro. Da segnalare l’esibizione di una Antonella Elia clamorosa ballerina di pole dance. Il cambio di giorno. Eliminati. I nominati. Le polemiche. Giovanni Calvario contro tutti. La love story inesistente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Grande Fratello Vip, eliminato 30 marzo. Nominati e polemiche: Giovanni attaccato da tutti Articoli correlati Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, riassunto puntata 30 marzo: eliminato Giovanni Calvario Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 24 marzo 2026: i nominati, chi viene eliminato al televoto, le sorpreseEcco che cosa accadrà nella terza puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera, martedì 24 marzo 2026 Terzo appuntamento con il Grande Fratello... Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 30 marzoGRANDE FRATELLO VIP 2026 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda oggi, 30 marzo 2026, su...