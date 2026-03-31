Grande Fratello Vip | ascolti in leggero aumento per la quinta puntata

Ieri sera, lunedì 30 marzo 2026, è andata in onda su Canale 5 la quinta puntata del Grande Fratello Vip, che ha registrato un leggero aumento di ascolti rispetto alle puntate precedenti. La trasmissione ha coinvolto un pubblico televisivo che ha seguito la diretta, contribuendo a un incremento delle visualizzazioni rispetto alle settimane precedenti. La puntata si è protratta per diverse ore, con momenti di suspense e confronti tra i concorrenti.

Ieri sera, lunedì 30 marzo 2026, è andata in onda su Canale 5 la quinta puntata del Grande Fratello Vip, seguita da 1.974.000 spettatori con uno share del 16,7%, registrando un aumento rispetto alle puntate precedenti. La seconda puntata aveva raccolto 1.672.000 spettatori con il 14,3% di share, la terza 1.813.000 con il 15,3%, e la quarta 1.706.000 spettatori con il 14,8%. Rai1 domina con Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio. Su Rai1, la serata è stata dominata da Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio, che ha conquistato 3.601.000 spettatori pari al 21,3% di share, confermandosi leader assoluto della prima serata dalle 21:50 alle 23:41. Gli altri programmi della serata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Grande Fratello Vip: ascolti in leggero aumento per la quinta puntata Articoli correlati Grande Fratello Vip 2026, diretta quinta puntataClassifica FIMI dal 6 al 12 marzo 2026, Sayf supera Sal Da Vinci e con “Tu mi piaci tanto” tallona “Ossessione” di Samurai Jay Classifica FIMI dal 27... Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntataStasera, lunedì 30 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026. Grande fratello vip 2026 | Antonella Elia in lacrime chiude definitivamente con Pietro Delle Piane Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Ascolti tv, Grande fratello Vip sempre più in calo. Battuto da Guanciale e anche da Floris; Ascolti Tv ieri 24 marzo: il Grande Fratello Vip non si rialza, Lino Guanciale saluta (e vince), Floris da sogno; Grande Fratello Vip 2026, ascolti ancora bassi. Perché non può andare più in alto; GF Vip, crollano gli ascolti: battuto persino da DiMartedì. Ascolti tv lunedì 30 marzo: Guerrieri, Grande Fratello Vip, Stasera a letto tardiAscolti tv 30 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Grande Fratello Vip 2026, la quinta puntata: è ancora scontro tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Giovanni Calvario eliminato facebook La quinta puntata del #GrandeFratelloVip, andata in onda ieri sera, si è rivelata particolarmente intensa. #GFVIP x.com