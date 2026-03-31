Grande Fratello Vip 2026 chi è uscito e nomination

Lunedì 30 marzo su Canale 5 è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026, durante la quale sono stati annunciati i concorrenti eliminati e le nomination della settimana. La serata ha visto momenti di tensione e discussioni tra i partecipanti, con alcune decisioni prese all’interno della Casa. Sono stati inoltre comunicati i nomi dei concorrenti nominati per l’eliminazione.

La quinta puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 30 marzo su Canale 5, è stata caratterizzata da tensioni, emozioni e nuovi sviluppi nella Casa. La serata si è aperta con un confronto acceso tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, protagoniste di uno scontro che ha diviso anche gli altri concorrenti. Le tensioni, nate da questioni legate alla convivenza, si sono trasformate in un dibattito più ampio che ha coinvolto anche lo studio e le opinioniste. Accanto ai momenti di conflitto, non sono mancati quelli più emotivi. Alessandra Mussolini ha ricevuto una sorpresa dalla figlia Clarissa, mentre Adriana Volpe ha potuto riabbracciare la figlia Gisele. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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