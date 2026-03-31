Graduatorie GPS 2026 | ecco le scuole polo che valuteranno le domande AGGIORNATO

Le domande per le graduatorie GPS provinciali e di istituto relative agli anni scolastici 202627 e 202728 sono state presentate entro il 16 marzo. Ora gli Uffici scolastici stanno valutando le istanze e procedendo alla redazione delle graduatorie. Le scuole polo coinvolte nella valutazione sono state rese note e si occuperanno di analizzare le domande per stilare le liste finali.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: conclusa lo scorso 16 marzo la fase di presentazione della domanda, adesso spetta agli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione della graduatoria. L'articolo Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valuteranno le domande AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valuteranno le domande [IN AGGIORNATO]Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: conclusa lo scorso 16 marzo la fase di presentazione della domanda, adesso... Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valuteranno le domande [AGGIORNATO]; GPS 2026-28: Pronti per la valutazione delle domande. Avvisi sulle scuole polo; GPS 2026, Valutazione delle domande: ecco le scuole polo di cui si avvalgono gli Uffici Scolastici. Tutte le indicazioni utili in merito (IN AGGIORNAMENTO); Supplenze docenti 2026: ecco come funzionerà l’algoritmo da GPS e la nomina dalle graduatorie di istituto [LO SPECIALE]. Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valuteranno le domande [AGGIORNATO]Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2026/27 e 2027/28: conclusa lo scorso 16 marzo la fase di presentazione della domanda, adesso spetta agli Uffici scolastici la fase di valutazi ... orizzontescuola.it Buon pomeriggio a tutti, mi aiutate a capire di più delle graduatorie d'istituto È il primo anno che lavoro in una scuola statale. All'inizio di questa settimana è arrivata una circolare con in allegato vari moduli da compilare per le graduatorie d'istituto. Da quanto facebook Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2026/27 e 2027/28: conclusa lo scorso 16 marzo la fase di presentazione della domanda, adesso spetta agli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione della graduatoria. x.com