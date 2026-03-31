Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Sono state pubblicate le nuove graduatorie ad esaurimento per il periodo 2026-2028. Gli elenchi riguardano il personale docente e sono utili per assegnazioni di ruolo e supplenze. La pubblicazione interessa circa la metà dei posti disponibili, mentre alcune sezioni risultano ancora vuote. La procedura di pubblicazione è in corso e riguarda diverse regioni del paese.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 2026/28 (e dove sono vuote); GAE 2026/2028: ecco le graduatorie pubblicate utili per il 50% delle immissioni in ruolo. Tutti gli Avvisi degli USR (IN AGGIORNAMENTO); Bonus psicologo 2026: ecco da quando si può inviare la nuova domanda; Docenti di Sostegno confermati dalle famiglie 2026/2027: pubblicata la nota ministeriale con le date ufficiali. Chi potrà essere confermato? Ecco tutte le NOVITÁ più importanti in materia (TESTO PDF). Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 2026/28 (e dove sono vuote)Graduatorie ad esaurimento GaE per il 2026/28: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. orizzontescuola.it Buon pomeriggio a tutti, mi aiutate a capire di più delle graduatorie d'istituto È il primo anno che lavoro in una scuola statale. All'inizio di questa settimana è arrivata una circolare con in allegato vari moduli da compilare per le graduatorie d'istituto. Da quanto facebook Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2026/27 e 2027/28: conclusa lo scorso 16 marzo la fase di presentazione della domanda, adesso spetta agli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione della graduatoria. x.com