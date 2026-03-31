Il referendum appena concluso ha generato tensioni, dimissioni e sospetti all’interno del centrodestra, lasciando il governo in una posizione fragile. Un recente report di Pagnoncelli analizza la situazione politica, evidenziando una situazione di debolezza crescente per il governo. La vicenda ha alimentato discussioni sulla tenuta dell’esecutivo e sui rapporti tra le forze politiche coinvolte.

Il referendum appena archiviato lascia dietro di sé una scia di tensioni, dimissioni e sospetti che agitano il centrodestra. Una vittoria dei No netta, accompagnata da una partecipazione più alta del previsto, che ora presenta il conto alla politica. E il conto, inutile girarci intorno, è salato. Come sottolinea il Corriere della Sera, il risultato ha innescato una vera e propria reazione a catena: dentro Fratelli d’Italia finiscono nel mirino figure chiave, come il sottosegretario alla giustizia Delmastro e la ministra Santanch è, oltre alla capo di gabinetto del ministro della giustizia Nordio, mentre anche Forza Italia si riorganizza in fretta e furia, con l’avvicendamento al Senato tra Maurizio Gasparri e Stefania Craxi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Governo più debole? Il report di Pagnoncelli schianta la sinistra

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum sulla giustizia: «Governo Meloni più debole». Verona capoluogo in controtendenza dove vince il "Sì"

Dimissioni e referendum nascondono il vero punto debole del governo Meloni: la cultura magmatica di partenzaNella temperie politica del momento, distratti dai casi Delmastro, Santanchè and co.

Guerini (Pd): «Il governo mette la fiducia sull’Ucraina perché è debole»«La scelta di mettere la fiducia da parte del governo è indice di debolezza e di paura di divisioni.