Governo nessun rimpasto Verrà solo sostituita Santanchè Al suo posto Urso o Caramanna
Il governo ha annunciato che non ci sarà un rimpasto complessivo, ma solo la sostituzione della ministra delle imprese. Al suo posto potrebbero essere scelti uno tra un ministro dell’ambiente e un sottosegretario. La decisione giunge in un momento in cui si discute di eventuali cambiamenti all’interno della maggioranza, mantenendo comunque la priorità sulla stabilità dell’esecutivo.
Roma, 31 marzo 2026 – Tra i corridoi di Palazzo Chigi, il mantra della stabilità si è trasformato in un cordone sanitario per proteggere il governo dai propri stessi scricchiolii. Sull’eventualità di elezioni anticipate è ormai calata una pietra tombale. I leader della coalizione la escludono a gran voce: Matteo Salvini assicura che “il governo tira dritto fino alla fine della legislatura”; Antonio Tajani ammette i “contraccolpi” del risultato negativo ma ribadisce che “nessuno pensa al voto”. Infine, da via della Scrofa, Giovanni Donzelli (FdI) chiude il discorso sottolineando come lo scenario non sia mai stato sul tavolo. Anche l’idea di un rimpasto profondo è di fatto tramontata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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