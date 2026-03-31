Governo nessun rimpasto Verrà solo sostituita Santanchè Al suo posto Urso o Caramanna

Il governo ha annunciato che non ci sarà un rimpasto complessivo, ma solo la sostituzione della ministra delle imprese. Al suo posto potrebbero essere scelti uno tra un ministro dell’ambiente e un sottosegretario. La decisione giunge in un momento in cui si discute di eventuali cambiamenti all’interno della maggioranza, mantenendo comunque la priorità sulla stabilità dell’esecutivo.