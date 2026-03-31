Nel primo pomeriggio di oggi, a Montecitorio, si è svolto il voto sul decreto bollette. Durante la seduta, alcuni deputati considerati vicini a un esponente politico hanno espresso un voto contrario al provvedimento. Inoltre, sono stati registrati dei no anche alla fiducia richiesta al governo guidato dalla presidente del Consiglio. La decisione ha segnato un episodio politico rilevante nel corso della giornata parlamentare.

Nel primo pomeriggio, a Montecitorio, il passaggio sul decreto bollette si è trasformato in un segnale politico inatteso: i deputati considerati più vicini a Roberto Vannacci hanno votato contro il provvedimento e, soprattutto, hanno negato la fiducia al governo guidato da Giorgia Meloni. Voto contro il dl Bollette: chi si stacca dalla maggioranza. La scelta ha riguardato Rossano Sasso, Edoardo Ziello ed Emanuele Pozzolo, esponenti dell’area vannacciana alla Camera. Il loro voto si è distinto da quello della maggioranza, rendendo evidente una presa di distanza sul metodo e sul merito del decreto in discussione. Rottura alla Camera: no a provvedimento e alla fiducia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Governo, hanno votato no in Parlamento! Cosa succede adesso

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GOVERNO: INFORMATIVA MELONI IN AULA CAMERA IL 10 APRILE ALLE 9. #lapresse #Meloni #Governo x.com