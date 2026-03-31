Gordona celebra Katia Mainetti | oro a Lodi e record italiano nella panca piana
La comunità di Gordona ha celebrato il risultato di Katia Mainetti, che ha vinto una medaglia d’oro al Trofeo Coppa Bertoletti tenutosi il 27 marzo a Lodi. Mainetti ha stabilito anche un nuovo record italiano nella panca piana durante la manifestazione.
L’atleta valchiavennasca ha conquistato il primo posto nella specialità della panca piana, firmando una prestazione di altissimo livello Grande orgoglio per la comunità di Gordona, che festeggia il successo di Katia Mainetti, protagonista assoluta al Trofeo Coppa Bertoletti disputato lo scorso 27 marzo a Lodi. L’atleta valchiavennasca ha conquistato il primo posto nella specialità della panca piana, firmando una prestazione di altissimo livello che le ha permesso non solo di salire sul gradino più alto del podio, ma anche di stabilire il nuovo record italiano nella disciplina. A coronare una giornata già perfetta, è arrivato anche il premio come migliore atleta assoluta della competizione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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