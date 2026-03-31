Gordona celebra Katia Mainetti | oro a Lodi e record italiano nella panca piana

La comunità di Gordona ha celebrato il risultato di Katia Mainetti, che ha vinto una medaglia d’oro al Trofeo Coppa Bertoletti tenutosi il 27 marzo a Lodi. Mainetti ha stabilito anche un nuovo record italiano nella panca piana durante la manifestazione.