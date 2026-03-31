Google Pixel 10 Pro XL | torcia LED difettosa a rischio bruciature

Negli ultimi mesi, numerosi utenti hanno segnalato su Reddit problemi con la torcia LED dei loro Google Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL. In alcuni casi, si sono verificati malfunzionamenti che hanno portato a rischi di bruciature. Le segnalazioni riguardano principalmente dispositivi di diverse date di acquisto e firmware. La questione è stata portata all’attenzione della community e delle fonti di informazione.

Negli ultimi mesi diversi utenti hanno riportato su Reddit problemi con la torcia LED dei loro Google Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL. A quanto pare, il vetro anteriore della torcia può fondersi durante un uso prolungato, provocando una macchia scura e bruciata al centro della lente e riducendo l’intensità luminosa della torcia. In alcuni casi, l’elevato calore generato dalla torcia ha causato incidenti. Un utente ha segnalato di essersi bruciato il poggiapolsi di una tastiera dopo aver appoggiato il Pixel 10 Pro XL con la torcia accesa. Normalmente, la torcia LED sugli smartphone viene attenuata o spenta automaticamente quando la temperatura supera una certa soglia. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Google Pixel 10 Pro XL: torcia LED difettosa a rischio bruciature Articoli correlati Google pixel 10 pro fold contro google pixel 10 pro xl quale scegliereQuesto confronto mette a confronto due modelli di punta di Google: Pixel 10 Pro Fold e Pixel 10 Pro XL, annunciati nella seconda metà dello scorso... Sfondi pixel 10 pro xl oltre 30 scatti realizzati durante viaggio a taiwan con googleQuesto testo presenta un viaggio in taiwan orientato alla fotografia, realizzato con strumenti Google e, in particolare, con la fotocamera Pixel. Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Google Pixel 10: lo sconto di 300€ sulla versione da 256GB non passa inosservato; Android 17 raggiunge la stabilità della piattaforma: Google rilascia sui Pixel la Beta 3; Tre Smartphone Google Pixel per fare ottime fotografie; Il mercato degli smartphone Android è in difficoltà: crisi delle vendite tranne che per i Google Pixel. Attenzione: usare troppo la torcia sul tuo Pixel può causare danni allo smartphoneMantenere il flash attivo per un lungo tempo potrebbe portare a un deterioramento fisico ed estetico della plastica che lo contiene. gizchina.it Pixel 11 nei render leak: ecco il design del nuovo flagship Google #GooglePixel11 https://gizchina.it/2026/03/google-pixel-11-immagini-render-leak-dettagli-design/ facebook Google Pixel 11 svelato: ecco immagini e caratteristiche x.com