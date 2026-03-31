Godiamoci le emozioni dei playoff mondiali il Guardian neanche cita l’Italia

I playoff mondiali continuano a suscitare emozioni tra i tifosi, ma il Guardian non ha inserito l’Italia tra le squadre citate. Nel frattempo, in Bosnia si sono svolti incontri di qualificazione che hanno coinvolto anche la rappresentativa italiana, alimentando discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. La partita italiana in Bosnia ha rappresentato uno degli eventi più seguiti di questa fase di qualificazione.

Godiamoceli, questi playoff mondiali. Godiamoci (almeno noi) il drammone italiano in Bosnia finché ce n’è. Perché poi, tutto il resto sarà noia. E il Guardian l’Italia nemmeno la cita. Scrive di noia almeno fino agli ottavi di finale della prossima Coppa del Mondo. Così scrive Jonathan Wilson sul Guardian: questi spareggi sono “invariabilmente più emozionanti delle prime partite del torneo vero e proprio”. Uno spazio agonistico in cui succedono cose come “la tripletta di Troy Parrott, la Scozia che segna due gol incredibilmente belli nella stessa partita, La Repubblica Democratica del Congo che batte la Nigeria ai rigori mentre piovono bottiglie dagli spalti, l’Honduras che non riesce a segnare contro il Costa Rica”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Godiamoci le emozioni dei playoff mondiali, il Guardian neanche cita l’Italia Articoli correlati Italia-Irlanda del Nord, le probabili formazioni dei playoff Mondiali: le scelte di GattusoL'Italia affronta l'Irlanda del Nord della prima partita dei playoff per la qualificazione ai Mondiali: dubbi in difesa per Gattuso, Kean e Retegui... Bosnia-Italia, le probabili formazioni dei playoff Mondiali: Pio Esposito favorito su ReteguiL’Italia scende in campo contro la Bosnia per la finale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026: Gattuso dovrebbe fare un solo cambio in...