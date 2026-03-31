A Chieti, gli Amici della passione organizzano nuovamente quest'anno i Canti di passione, un evento che si tiene da più di 20 anni. Il gruppo, fondato nel 2005 dal maestro di fisarmonica Stefano Melideo, si impegna a mantenere vive le tradizioni musicali della Settimana Santa attraverso questa iniziativa. La manifestazione si svolge nel rispetto delle tradizioni religiose e culturali della città.

Un gruppo sempre più numeroso di cantori e musicisti, che si esibiscono in abitazioni private e locali nei giorni che precedono la Pasqua; il prossimo appuntamento è al Bar Ariston di Chieti Scalo Tornano anche quest'anno i Canti di passione a Chieti, su iniziativa del gruppo degli Amici della passione, nato nel 2005 per volontà del suo fondatore, il maestro di fisarmonica Stefano Melideo. Da quell'anno in poi, grazie all'amicizia con alcuni stretti cantori, il gruppo ha iniziato a esibirsi nelle case e in alcuni locali dove ha sempre trovato grande partecipazione, accoglienza e soprattutto attenzione. Per Melideo si tratta di... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Gli Amici della passione da più di 20 anni tengono in vita le tradizioni musicali della Settimana Santa

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