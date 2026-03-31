GKSD e GSD firmano un accordo per la gestione di un nuovo ospedale al Cairo

GKSD e GSD hanno firmato un accordo riguardante la gestione di un nuovo ospedale in città. L’intesa riguarda le modalità operative e le responsabilità delle due parti coinvolte nella struttura sanitaria. L’ospedale sarà situato al Cairo e si inserisce in un progetto di sviluppo nel settore sanitario promosso dalle autorità egiziane. La firma dell’accordo è avvenuta nelle ultime settimane.

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Nell’ambito degli sforzi per rafforzare la cooperazione tra Egitto e Italia, è stato firmato un accordo di cooperazione sanitaria tra il Gruppo GKSD, Gruppo San Donato e il Ministero della Salute egiziano, per lo sviluppo del New Heliopolis Hospital che sta sorgendo al Cairo. L’accordo è stato sottoscritto ieri, durante l’EGYPS Egypt Energy Show tenutosi al Cairo, con la firma di Kamel Ghribi, Presidente del Gruppo GKSD e vicepresidente del Gruppo San Donato, e Ahmed Mostafa, Presidente dell’Organizzazione per l’Assicurazione Sanitaria dell’Egitto. La cerimonia di firma si è svolta alla presenza del Ministro della Salute egiziano, Khaled Abdel Ghaffar, e del Ministro del Petrolio egiziano, Karim Badawi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Sanità, Gksd e Gruppo San Donato: accordo per gestione ospedale Heliopolis al Cairo Cooperazione con la Libia su sanità ed energia, Gsd e Gksd firmano contratti per oltre 2 miliardi di dollari(Adnkronos) – Punta sulla Libia il Gruppo San Donato che, insieme al Gruppo Gksd, rafforza il proprio impegno nell'ambito di una strategia di... Una raccolta di contenuti su GKSD e GSD firmano un accordo per la... Discussioni sull' argomento GKSD e GSD firmano un accordo per la gestione di un nuovo ospedale al Cairo. GKSD e GSD firmano un accordo per la gestione di un nuovo ospedale al CairoIL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Nell’ambito degli sforzi per rafforzare la cooperazione tra Egitto e Italia, è stato firmato un accordo di cooperazione sanitaria tra il Gruppo GKSD, Gruppo San Donato ... msn.com Gruppo GKSD: con Gruppo San Donato accordo per gestione nuovo ospedale al CairoIntesa con il ministero della Salute egiziano (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 mar - Nell'ambito degli sforzi per rafforzare la cooperazione ... ilsole24ore.com