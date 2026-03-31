Negli ultimi tempi si osserva una rinnovata attenzione verso le pratiche giudiziarie e le strategie politiche, con interventi di figure pubbliche che tornano a sottolineare aspetti legati alla giustizia e alle alleanze elettorali. Si tratta di un meccanismo che si ripete ciclicamente nel panorama politico italiano, creando una sequenza di dichiarazioni e mosse che si ripresentano con regolarità, come un evento che si ripete di stagione in stagione.

È un copione che periodicamente si ripete nella vita politica italiana. Un po’ come l’arrivo della primavera e del conseguente cambio dell’ora solare. Prima fa breccia la vecchia tentazione “frontista” – l’ultima fu la decadente e triste “gioiosa macchina da guerra” di Achille Occhetto nel 1994 – e poi, come da copione, decolla anche la “via giudiziaria al potere”. Che, come ovvio, non viene declinata dai partiti ma viene platealmente sostenuta e anche incoraggiata dagli stessi partiti. Prevalentemente dai partiti della sinistra radicale, estremista, massimalista e, a maggior ragione, da quella populista e manettara. Anche se nel passato queste tesi erano platealmente sostenute e incoraggiate anche da partiti di destra. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Giustizialismo e strategie elettorali, una dinamica che si ripete. L’intervento di Merlo

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