Giulio Ranzo e Roberto Italia Avio verso una scelta di continuità

Il 28 aprile si terrà il rinnovo del consiglio di amministrazione di Avio, azienda italiana attiva nel settore dei lanciatori spaziali e dei sistemi di propulsione. La società, presente a livello internazionale, sta affrontando questa assemblea con l’obiettivo di mantenere la continuità manageriale e strategica. Tra i nomi coinvolti, Giulio Ranzo e Roberto Italia sono i principali protagonisti di questa consultazione.

Il 28 aprile si rinnova il Cda di Avio, azienda italiana di spicco nel panorama internazionale dei lanciatori spaziali e dei sistemi di propulsione. Al vertice della lista dei candidati per figurano i nomi che hanno guidato la società nelle ultime stagioni: Roberto Italia per la presidenza e Giulio Ranzo, nella foto, per la conferma nel ruolo di Amministratore Delegato. La squadra proposta per il board vede inoltre la presenza di figure come Stefano Ratti e Stefania Tomassi, affiancati da una significativa componente di consiglieri indipendenti. Tra questi spiccano profili di respiro internazionale come Heidi Shyu, Elena Pisonero Ruiz, Laura Pierallini, Monica Auteri e Marco Tutino, a testimonianza della volontà di mantenere elevati standard di governance in un settore globale e complesso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Il capogruppo alla camera Bignami (FdI) a Pescara per Carlo Masci: "Confidiamo in una scelta di continuità"Dall’area di risulta agli sgomberi, fino al Ferro di Cavallo e alla filovia: per Bignami a parlare del buon lavoro fatto dal sindaco sono i fatti. Verso il referendum, "Una scelta consapevole per una giustizia più giusta": incontro alla FieraL’iniziativa si propone di offrire strumenti di approfondimento e criteri di valutazione per affrontare in maniera consapevole il tema della riforma... Argomenti più discussi: Avio, presentata lista a 9 per rinnovo CdA. Confermati Ranzo e Italia ai vertici; Avio, Giulio Ranzo confermato al vertice; Avio, lista di maggioranza per la continuità del cda. Ranzo: fiduciosi sul progetto. Un menù "dedicato" per voi a due passi dal calvario! Vi aspettiamo al Pensa Tè! a pranzo dopo la benedizione delle palme . Info e prenotazioni al 3701376474 - facebook.com facebook