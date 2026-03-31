A Giulianova, la tensione tra i sindacati e le aziende si è risolta con la decisione di prorogare i contratti interinali che erano in scadenza il 31 marzo. La misura è stata comunicata ufficialmente, evitando così eventuali situazioni di crisi o conflitto tra le parti coinvolte. La proroga riguarda un numero significativo di lavoratori impiegati temporaneamente.

La tensione sindacale a Giulianova si è sciolta con la conferma della proroga dei contratti interinali in scadenza il 31 marzo. L’incontro urgente al municipio ha coinvolto l’assessore Giorgini, l’amministratore Guidobaldi e i rappresentanti Cgil Cordone e Innamorati. Nonostante la mobilitazione delle sigle sindacali, l’amministrazione locale ha ribadito che non esisteva alcun rischio reale di mancato rinnovo. Una lettera del 27 marzo firmata dal dirigente Sisino ha fornito le garanzie necessarie per evitare ulteriori polemiche inutili. L’evento di questa mattina ha mostrato quanto una semplice mancanza di chiarezza possa generare allarmismi ingiustificati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giulianova: contratti prorogati, la lettera che ha spento la tensione

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