Giuffre | il libro postumo smaschera il diritto di nascita del Duca

Il 21 ottobre sarà pubblicato in tutto il mondo il libro postumo di Virginia Giuffre, intitolato *Nobody’s Girl*. Nel testo, vengono riproposte le accuse rivolte al principe Andrea d’Inghilterra, riaccendendo l’attenzione su questa vicenda legale. La pubblicazione rappresenta un’ulteriore fase nelle controversie giudiziarie legate a questa figura pubblica.

Il 21 ottobre uscirà in tutto il mondo il libro postumo di Virginia Giuffre, intitolato *Nobody’s Girl*, che riapre le accuse contro il principe Andrea d’Inghilterra. La donna, scomparsa lo scorso aprile a 41 anni dopo aver completato le memorie con la giornalista Amy Wallace, racconta dettagliatamente come fu tratta come merce sessuale da Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Nelle pagine del memoir, pubblicato poco prima della sua morte, emerge una dinamica di potere distorto dove il Duca di York sembrava considerare l’accesso alla giovane donna come un privilegio ereditario. Il testo descrive incontri avvenuti tra il 2000 e il 2001, quando Giuffre aveva appena compiuto 17 anni, rivelando come i due principali artefici dello sfruttamento abbiano orchestrato le vicende. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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