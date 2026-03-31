Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo | in piazza Viceré Muvimov-Viaggio nel movimento

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, si svolge in piazza Viceré l’evento “MUVIMOV – Viaggio nel movimento”, promosso dal Centro Autismo dell’Asp di Catania. La manifestazione si terrà mercoledì 1° aprile alle ore 10 e prevede attività e iniziative dedicate alla sensibilizzazione e alla conoscenza dell’autismo.

Un evento aperto alla cittadinanza dedicato all’inclusione e alla valorizzazione delle persone con autismo, con attività sul movimento realizzate dai ragazzi del Centro Autismo. In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo, il Centro Autismo dell’Asp di Catania promuove l’iniziativa “MUVIMOV – Viaggio nel movimento”, in programma mercoledì 1° aprile, alle ore 10.00 in Piazza Viceré. L’evento rappresenta un momento aperto alla cittadinanza dedicato all’inclusione, alla partecipazione e alla valorizzazione delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico. Protagonisti della giornata saranno i ragazzi del Centro Autismo, coinvolti in attività dinamiche e partecipative che valorizzano il movimento come esperienza di benessere, esplorazione e relazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Monreale si tinge di blu: il 2 aprile la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo a Piazza Guglielmo IIIl prossimo 2 aprile 2026, la Città di Monreale celebrerà la Giornata Mondiale sull’Autismo con un’intera giornata dedicata alla sensibilizzazione,... Una camminata insieme per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismoIl 2 aprile prossimo, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il Nucleo funzionale autismo della Sc Neuropsichiatria... Aggiornamenti e notizie su Giornata mondiale della consapevolezza... Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo: il doc Il figlio più bello arriva al cinema il 12 aprileIn occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, che si celebra il 2 aprile, Wanted è lieta di rilasciare una clip inedita da Il figlio più bello, un film che affronta questo te ... comingsoon.it Cnr in campo per la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismoNella sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche un evento che unisce cinema, ricerca, cultura e innovazione tecnologica per esplorare nuovi ... avvenire.it