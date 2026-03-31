giorgia meloni tra rincari e rimpasto

Il governo sta concentrando le proprie attenzioni su diverse questioni, tra cui il rincaro dei prezzi energetici. La premier sta seguendo da vicino le misure per contenere il costo dell'energia e affrontare le difficoltà economiche causate dall'aumento delle tariffe. Inoltre, sono in corso discussioni su un possibile rimpasto di governo, mentre si prosegue con l'analisi delle priorità legislative.

Giorgia Meloni sta lavorando alacremente sui dossier più urgenti: in agenda, al primo posto, il contrasto al caro energia. I vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini blindano pubblicamente la tenuta della legislatura smentendo l’ipotesi di elezioni anticipate. Dal canto suo la Premier lavora a fari spenti su misure “incisive” attese dopo Pasqua, confrontandosi strettamente con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Giorgia Meloni e il clima della maggioranza. Giorgia Meloni vede un clima nella maggioranza che resta tuttavia sospeso dopo la battuta d’arresto dei referendum sulla giustizia. Il centrodestra riflette sulle ragioni del mancato quorum e valuta di rilanciare la riforma della responsabilità civile dei magistrati per via parlamentare. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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C’è qualcosa di quasi raffinato nel modo in cui il governo di Giorgia Meloni affronta i problemi: li osserva. Li lascia scorrere. Confida, forse, che si stanchino da soli. L’ARERA lo dice con la consueta eleganza tecnica: +8,1% sull’energia elettrica per i clienti vul x.com