Gioia Tauro il video dei 400 kg di cocaina celati nella chiglia di una nave | avrebbero fruttato 60 milioni

Al porto di Gioia Tauro, sono stati sequestrati quasi 400 kg di cocaina durante tre operazioni condotte dalla Guardia di Finanza in una settimana. Un video mostra i dettagli del ritrovamento, che avrebbe un valore di mercato stimato intorno ai 60 milioni di euro. Le operazioni si sono concentrate sul controllo di una nave, dove la droga era nascosta nella chiglia.

È di quasi 400 kg di cocaina sequestrata il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza presso il porto di Gioia Tauro. Il blitz, realizzato nell’arco di una settimana, ha permesso di intercettare tre distinti carichi di stupefacente destinati al mercato italiano ed europeo, sottraendo alle organizzazioni criminali un potenziale guadagno di circa 60 milioni di euro. Le operazioni di sequestro: tre interventi in una settimana Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Reggio Calabria ha intensificato i controlli e le ispezioni nell’area portuale di Gioia Tauro, nell’ambito di un piano più ampio di contrasto al traffico di stupefacenti gestito dalla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Gioia Tauro, il video dei 400 kg di cocaina celati nella chiglia di una nave: avrebbero fruttato 60 milioni Articoli correlati Reggio Calabria, sequestrati 400 kg di cocaina al porto di Gioia TauroLa Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato quasi 400 kg di cocaina purissima nell’ambito di tre distinte operazioni eseguite nell’arco... Bergamo, 160 chili di cocaina trovati in un tir. Sul mercato avrebbero fruttato venti milioni di euroBergamo, 16 gennaio 2026 – Oltre 160 chilogrammi di cocaina sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Brescia nel corso di un'operazione di... Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento VIDEO| Operazione all’alba nella Piana di Gioia Tauro: tre arresti per traffico illecito di armi; Detenzione e vendita di armi, blitz contro i clan della Piana di Gioia Tauro: tre arresti - VIDEO; ‘Ndrangheta: armi da guerra a Gioia Tauro, tre arresti (VIDEO); Arsenale sequestrato nelle campagne di Gioia Tauro, Borrelli: Armi micidiali a disposizione di più cosche · ilreggino.it. Quasi 400 chili di cocaina sequestrati nel porto di Gioia Tauro: 60 milioni di euro sottratti alle casse della criminalitàUn risultato portato a termine in tre diverse operazioni nell'arco di una settimana ... msn.com Cocaina nella chiglia di una nave, sequestrati 400 kg a Gioia Tauro. Tre operazioni della guardia di finanza in una settimana. Valore della droga 60 milioni #ANSA - facebook.com facebook SOTTO A CHI COCA – AL PORTO DI GIOIA TAURO SONO STATI SEQUESTRATI QUASI 400 CHILI DI COCAINA .. x.com