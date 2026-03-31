Gimenez ha una seria opportunità di giocare titolare in Napoli-Milan | tutti i motivi

Da pianetamilan.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gimenez potrebbe scendere in campo da titolare nella partita tra Napoli e Milan, secondo le ultime notizie. Il giocatore è pronto a tornare in formazione, e ci sono buone probabilità che venga impiegato dal primo minuto. La decisione dipenderà dalle scelte dell’allenatore, che valuta la condizione dell’atleta e le esigenze della squadra in vista della sfida.

Napoli-Milan, Gimenez titolare? Lunedì di Pasquetta i rossoneri torneranno in campo contro la squadra di Antonio Conte. Entrambi le compagini giocheranno con il risultato di Inter-Roma già acquisito e sapranno quindi se potranno rosicchiare ulteriori punti alla squadra in vetta alla Serie A. Una sfida cruciale che dirà probabilmente chi si giocherà la Scudetto davvero con i nerazzurri. Domani pomeriggio Allegri e il suo staff riprenderanno gli allenamenti a Milanello per preparare al meglio la partita contro i partenopei. Restano ovviamente ancora tanti dubbi sulla possibile formazione del Milan visto che mancano ancora tanti giorni e bisognerà vedere come rientreranno i giocatori impegnati con le proprie nazionali in giro per il Mondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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