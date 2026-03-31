Gimenez ha una seria opportunità di giocare titolare in Napoli-Milan | tutti i motivi

Gimenez potrebbe scendere in campo da titolare nella partita tra Napoli e Milan, secondo le ultime notizie. Il giocatore è pronto a tornare in formazione, e ci sono buone probabilità che venga impiegato dal primo minuto. La decisione dipenderà dalle scelte dell’allenatore, che valuta la condizione dell’atleta e le esigenze della squadra in vista della sfida.

Napoli-Milan, Gimenez titolare? Lunedì di Pasquetta i rossoneri torneranno in campo contro la squadra di Antonio Conte. Entrambi le compagini giocheranno con il risultato di Inter-Roma già acquisito e sapranno quindi se potranno rosicchiare ulteriori punti alla squadra in vetta alla Serie A. Una sfida cruciale che dirà probabilmente chi si giocherà la Scudetto davvero con i nerazzurri. Domani pomeriggio Allegri e il suo staff riprenderanno gli allenamenti a Milanello per preparare al meglio la partita contro i partenopei. Restano ovviamente ancora tanti dubbi sulla possibile formazione del Milan visto che mancano ancora tanti giorni e bisognerà vedere come rientreranno i giocatori impegnati con le proprie nazionali in giro per il Mondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gimenez ha una seria opportunità di giocare titolare in Napoli-Milan: tutti i motivi Articoli correlati Milan, ecco perché Gimenez potrebbe giocare titolare contro il NapoliNapoli-Milan, Gimenez titolare? Lunedì di Pasquetta i rossoneri torneranno in campo contro la squadra di Antonio Conte. Jimenez non dimentica: “Sarò sempre grato al Milan, non tutti i club ti danno l’opportunità di giocare”Alex Jimenez, da qualche settimana ufficialmente un giocatore del Bournemouth a tutti gli effetti, è intervenuto ai microfoni di 'AS', tornando a... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Gimenez, un tempo contro Milan Futuro: altri progressi verso il recupero completo; Il Milan ritrova Santiago Gimenez in attacco: Credo nello Scudetto, ma pensiamo partita dopo partita; Loftus Cheek recupera: ci sarà in Napoli-Milan con una speciale maschera; Serie A. Milan, Gimenez torna i campo e parla di Allegri. Gimenez è tornato, Allegri lo ha visto bene: un'arma in piùGimenez è in forma, Allegri è pronto a dargli fiducia a partire da Napoli Milan, gara in programma al rientro dalla sosta Santiago Gimenez sabato ha fatto ritorno in campo dopo diversi mesi di assenza ... milannews24.com Un anno fa, dopo Napoli Milan. Parló chiaro. Parló benissimo. Parló così come doveva parlare Antonio Conte. Sarebbe stata una follia non crederci. Una follia anche non guardarsi alle spalle. Testa e coraggio, corsa e sudore, voglia e sogni, lotta e piedi per te facebook Napoli-Milan, il punto sugli infortuni rossoneri: Loftus-Cheek recuperato. Dubbi per Gabbia #NapoliMilan #gabbia #milan #SempreMilan x.com