Giletti prova a intervistare Roberta Bruzzone scappa e attacca | Siete stalker devo chiamare i carabinieri?

Durante una trasmissione televisiva, il conduttore ha cercato di intervistare la profiler, ma questa si è rifiutata di rispondere. In risposta, il conduttore ha accusato i presenti di comportamenti molesti e ha minacciato di chiamare le forze dell'ordine. La profiler ha deciso di allontanarsi senza rilasciare ulteriori dichiarazioni.

La psicologa Roberta Bruzzone ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni al programma Rai condotto da Massimo Giletti Lo Stato delle Cose riguardo alcuni audio che lei stessa avrebbe ascoltato con delle teorie sull’omicidio di Garlasco. La criminologa ha accusato i giornalisti della trasmissione di essere degli “stalker”. Roberta Bruzzone rifiuta l'intervista a Giletti La teoria alternativa contenuta negli audio Le opinioni di Bruzzone sugli audio Roberta Bruzzone rifiuta l’intervista a Giletti La criminologa Roberta Bruzzone si è rifiutata di rispondere alle domande della trasmissione Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti per quanto riguarda le sue dichiarazioni su alcuni audio che conterrebbero una teoria alternativa sull’omicidio di Garlasco. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Giletti prova a intervistare Roberta Bruzzone, scappa e attacca: "Siete stalker, devo chiamare i carabinieri?" Articoli correlati Omicidio Chiara Poggi, Roberta Bruzzone a Garlasco: “Devo fare un sopralluogo lì”Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi è stato affrontato anche nell’ultima puntata di Quarto Grado, con un collegamento della criminologa Roberta... Leggi anche: “Devo informare la famiglia Poggi”. Garlasco, l’annuncio a sorpresa di Roberta Bruzzone