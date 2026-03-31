Gigi D’Alessio in tour | da Milano a Messina 5 tappe epiche
Gigi D’Alessio sarà in concerto in Italia con un tour che include cinque tappe. Il 31 marzo e il 1° aprile si esibirà all’Unipol Forum di Assago, dove terrà due serate consecutive. Il tour proseguirà poi con altre tappe in diverse città italiane, tra cui Milano e Messina. La tournée si inserisce nel calendario delle esibizioni dal vivo dell’artista.
Il 31 marzo e il 1° aprile di quest’anno, Gigi D’Alessio prenderà il palco dell’Unipol Forum di Assago per due serate che promettono di essere un evento centrale nella sua attuale tournée. Il calendario conferma la presenza del cantautore in questa struttura milanese, con dettagli precisi sugli orari e sul possibile setlist dei brani da eseguire. Oltre a Milano, il programma di concerti si estende ad altre città italiane nelle settimane successive. La mappa della tournée: da Assago alle tappe successive. Non si tratta solo di una singola data isolata, ma di un percorso che copre diverse regioni d’Italia. Dopo le date milanesi, il cantante proseguirà la sua serie di esibizioni toccando località strategiche come Padova, Bari, Ancona, Bologna e Messina. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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