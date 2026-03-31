Gigi D’Alessio in tour | da Milano a Messina 5 tappe epiche

Gigi D’Alessio sarà in concerto in Italia con un tour che include cinque tappe. Il 31 marzo e il 1° aprile si esibirà all’Unipol Forum di Assago, dove terrà due serate consecutive. Il tour proseguirà poi con altre tappe in diverse città italiane, tra cui Milano e Messina. La tournée si inserisce nel calendario delle esibizioni dal vivo dell’artista.