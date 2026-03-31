Gigetto nuovo impulso per la trasformazione in tram Gli ultimi lavori costati 5,7 milioni

Recentemente, sono stati completati lavori per un valore di 5,7 milioni di euro destinati a migliorare il sistema di trasporto pubblico locale. Nel frattempo, nel consiglio comunale è stata approvata una proposta politica del centrosinistra riguardante il futuro della linea ferroviaria tra due città. In parallelo, si è iniziato a parlare di un nuovo progetto di trasformazione in tram.

Lo chiede il Consiglio comunale di Modena attraverso l’approvazione di due mozioni che chiedono di aggiornare gli studi di tre anni fa. Bocciata la proposta del centrodestra La proposta politica del centrosinistra sul futuro della linea ferroviaria Modena-Sassuolo è approdata in consiglio comunale ed è stata ovviamente approvata. Ieri sono infatti state votate due mozioni sulla revisione del servizio della linea ferroviaria Modena-Sassuolo: una presentata da Pd, Avs, M5s, Pri – Azione – Sl e l’altra presentata da Katia Parisi di Modena civica, entrambe approvate con il voto a favore di Pd, Avs, M5s, Pri – Azione – Sl, Modena civica e con il voto contrario di FdI, Lega Modena e Modena in Ascolto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Gigetto, nuovo impulso per la trasformazione in tram. Gli ultimi lavori costati 5,7 milioni Articoli correlati Juve, se i gol li fa McKennie... gli attaccanti sono costati più di 100 milioni ma non segnano maiLa celebrazione di Yildiz per il rinnovo del contratto, il gol di McKennie sempre più centravanti e anche il pareggio di Kalulu spostano le... Leggi anche: La linea Verde del tram. Lavori in via Bentini, domani nuovo summit