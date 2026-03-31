Giffoni compie un passo storico | nasce la Fondazione Giffoni Experience – La Valle delle Culture

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Un nuovo assetto istituzionale rafforza il futuro di uno dei modelli culturali italiani più originali e riconosciuti all’estero Giffoni compie un passo storico nel proprio percorso di crescita e consolidamento istituzionale. L’Ente Autonomo Giffoni Experience cambia veste giuridica e si trasforma nella Fondazione di Partecipazione “Giffoni Experience – La Valle delle Culture”, inaugurando una nuova fase nella storia del progetto nato nel 1971 e diventato nel tempo uno dei modelli culturali made in Campania più significativi e riconosciuti in Italia e nel... 🔗 Leggi su Today.it

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