gialappashow corona e pechino express tra le parodie del debutto

Nel debutto della nuova stagione, diverse parodie hanno fatto parte della scaletta, tra cui sketch di GialappaShow, momenti dedicati a Corona e riflessi di Pechino Express. Sono stati presentati anche Maccio Capatonda e Sabrina Ferillisketch, insieme a nuove serie televisive. La puntata ha riscosso un buon riscontro di pubblico e critiche positive.

Da Maccio Capatonda a Sabrina Ferillisketch e nuove serie al centro della puntata. Ottima partenza per la settima edizione di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto ancora una volta dall’inossidabile Mago Forest che nella puntata di ieri sera era affiancato da Jovanotti. La prima puntata dello show - su TV8 e su Sky Uno+ e on demand - ha registrato complessivamente 1 milione 303 mila. su Digital-News.it Da Maccio Capatonda a Sabrina Ferilli sketch e nuove serie al centro della puntata.. Ottima partenza per la settima edizione di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto ancora una volta dall’inossidabile Mago Forest che nella puntata di ieri sera era affiancato da Jovanotti. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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