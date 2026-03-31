Durante la puntata del 30 marzo del Grande Fratello Vip 8, sono stati condivisi alcuni contenuti che hanno attirato l’attenzione dei fan. In particolare, è stato diffuso un video che mostra un camerino molto ampio, attribuito a una delle protagoniste del programma. I telespettatori hanno subito notato una somiglianza tra questo spazio e quello di un noto opinionista, sollevando discussioni online.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Ieri, lunedì 30 marzo, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 8. Si tratta del reality show con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste. La conduzione, invece, è affidata alla sempre ironica e tagliente Ilary Blasi. Proprio lei, poco prima dell'inizio della puntata, ha pubblicato sui social un video del proprio camerino. Su Instagram (dov'è seguita da 2.3 milioni di follower) la presentatrice romana ha postato il video del (grande) camerino in cui si prepara prima di recarsi in studio per condurre in diretta un nuovo appuntamento del famoso reality. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - GFVip, spunta un video del camerino (enorme) di Ilary Blasi e i fan notano subito: "Quello di Signorini..."

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Tutto quello che riguarda

Discussioni sull' argomento GFVip, spunta un video del camerino (enorme) di Ilary Blasi e i fan notano subito: Quello di Signorini...; GF Vip 2026, Dario Cassini eliminato: il riassunto shock della puntata e i nuovi nomi in nomination; No, non si dice!: GionnyScandal nomina Corona e scatta il panico al GF. Esiste una lista di parole vietate?; GFVIP: spunta sul web il video che sbugiarda Antonella Elia! La Volpe ha detto la verità.

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