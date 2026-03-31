GFVip Francesca Manzini piange per Raimondo | Ho paura che Ibiza ti influenzi

Durante una puntata del reality show, Francesca Manzini si è mostrata molto emozionata e ha pianto davanti alle telecamere, in particolare per la distanza da Raimondo Todaro, con cui ha condiviso momenti recenti. Dopo le nomination, la concorrente ha espresso preoccupazioni riguardo all’influenza che l’esperienza a Ibiza potrebbe avere sul suo collega. La scena si è svolta in modo spontaneo, senza interventi esterni.

Dopo le Nomination, Francesca Manzini appare visibilmente provata dalla lontananza da Raimondo Todaro. Tra lacrime e momenti di sconforto, la comica mostra quanto il ballerino sia un punto di riferimento. Dopo le nomination della quinta puntata del Grande Fratello Vip 8, due concorrenti finiscono in nomination - non eliminatoria - e sono Ibiza Altea, votata dalle donne, e Raimondo Todaro, scelto dagli uomini. Subito dopo la fine della trasmissione condotta da Ilary Blasi, vengono messi in isolamento in un monolocale, dove rimangono per qualche giorno. Per Francesca Manzini, la distanza dal coreografo si sente eccome. Francesca sente la mancanza di Raimondo La comica appare molto provata, quasi persa senza il suo punto di riferimento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - GFVip, Francesca Manzini piange per Raimondo: "Ho paura che Ibiza ti influenzi" Articoli correlati GfVip, Francesca Manzini ammette: “Mi piace Raimondo Todaro”Al GFVIP c'è sempre qualche gossip: "Mi piace Raimondo, sarei falsa, una pazza se dicessi che non mi piace" afferma Francesca Manzini TraFrancesca... GFVIP 2026, Francesca Manzini si dichiara a Raimondo Todaro: "Sei un regalo per me"L'imitatrice e il ballerino, coinquilini del reality show, sembrano sempre più complici. Una raccolta di contenuti su Francesca Manzini Temi più discussi: Gf Vip, Francesca Manzini piange disperata: la reazione di Alessandra Mussolini diventa virale; Francesca Manzini innamorata di Raimondo Todaro al Gf Vip? | Ilary sospettosa dopo che lei...; Francesca Manzini in crisi al GFVip: Mi sento sola e non credo più nell’amore | Reazione di. GFVip, Francesca Manzini piange per Raimondo: Ho paura che Ibiza ti influenziDopo le Nomination, Francesca Manzini appare visibilmente provata dalla lontananza da Raimondo Todaro. Tra lacrime e momenti di sconforto, la comica mostra quanto il ballerino sia un punto di riferime ... movieplayer.it Francesca Manzini in lacrime al GFVip: Mi scuso con la fidanzata di Raimondo Todaro | Cos’è successoFrancesca Manzini in lacrime e le scuse pubbliche alla fidanzata di Raimondo Todaro: Tra noi c’è solo amicizia e affetto sincero. ilsussidiario.net “Abbi rispetto della gente, non voglio parlare. Hai finito di rompere i cog**i” Paola Caruso ha perso di nuovo la pazienza al Grande Fratello Vip. Dopo la lite durante la pubblicità con Raimondo Todaro, oggi ha urlato contro Francesca Manzini. Il video e le im - facebook.com facebook Francesca Manzini accusata di omofobia al Grande Fratello Vip dopo un video: la frase che ha scatenato la bufera sui social x.com