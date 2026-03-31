GF Vip scintille tra Paola e Francesca VIDEO | Smettila di rompere i cogl*oni sei vergognosa! Non hai… Interviene la Mussolini

Nella mattinata nella Casa del Grande Fratello VIP si è verificata una lite verbale tra Paola Caruso e Francesca Manzini, caratterizzata da urla e insulti reciproci. La discussione ha richiesto l’intervento di Alessandra Mussolini, che è intervenuta per cercare di calmare gli animi. La tensione tra le due donne si è manifestata con parole dure e accuse dirette, creando un episodio di forte impatto all’interno del programma.

Tensione altissima nella Casa del Grande Fratello VIP, dove in mattinata è esplosa una lite furiosa tra Paola Caruso e Francesca Manzini, culminata in urla e accuse reciproche, tanto da richiedere l’intervento di Alessandra Mussolini per riportare la calma. Lo scontro affonderebbe le radici nelle tensioni maturate durante la puntata in prima serata di ieri: la. L'articolo GF Vip, scintille tra Paola e Francesca (VIDEO): “Smettila di rompere i cogl*oni, sei vergognosa! Non hai.” Interviene la Mussolini proviene da. Potrebbe interessarti:. Grande Fratello Vip, Katia brontola per i piatti sporchi, Manuel: ‘Non scassare la min*h*a’.... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Adriana Volpe al veleno con Alessandra Mussolini al GF Vip: “Mi hai umiliata, sei una vipera”Alessandra Mussolini fa infuriare Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, il duro sfogo della gieffina È andata in onda ieri sera la quinta puntata del... GF Vip, scintille in cucina. Elia tuona contro Altea (VIDEO): “Getti fango sulle donne. Sei falsa e vuoi far credere…” La reazione della modellaScontro acceso nella casa del Grande Fratello Vip, dove le tensioni emerse nella quarta puntata sono esplose nelle ultime ore. Tutto quello che riguarda su GF Vip scintille tra Paola e Francesca... GF Vip: scintille tra Antonella Elia e Adriana Volpe, il clima si infiammaDopo un debutto sottotono in termini di ascolti, il Grande Fratello Vip 8 torna questa sera su Canale 5 con il secondo appuntamento. Alla conduzione c’è Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinion ... quilink.it GF Vip, scintille tra Francesca Manzini e Mussolini: clima tesissimoTensione al Grande Fratello Vip: scontro acceso tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini tra accuse, polemiche e nessun chiarimento. quilink.it