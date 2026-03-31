Getta un petardo scoppia incendio al parco

Un incendio si è sviluppato in un parco dopo il lancio di un petardo, ma è stato prontamente domato grazie all'intervento dei vigili del fuoco. I soccorritori sono intervenuti in breve tempo, limitando i danni e impedendo che la situazione peggiorasse. Nessuna persona è rimasta ferita e le autorità stanno indagando sull'accaduto.

Poteva trasformarsi in un disastro, di quelli che lasciano segni profondi sul territorio. E invece, grazie a un intervento rapido e coordinato, tutto si è fermato sul nascere. Nella serata di domenica, intorno alle 20, il parco di Villa Puricelli è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme, innescate da un gesto tanto semplice quanto pericoloso: un petardo lanciato da un ragazzo di appena 15 anni. Secondo quanto ricostruito, il giovane si trovava con alcuni amici quando, quasi per gioco, ha acceso e gettato il petardo tra le sterpaglie secche dell’area verde. È bastato un attimo. L’esplosione, poi subito il fuoco. Le fiamme hanno iniziato a correre tra l’erba arida, spinte da un vento insistente che da giorni soffia sulla provincia, trasformando una bravata in un potenziale pericolo su larga scala. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Getta un petardo, scoppia incendio al parco Articoli correlati Scoppia l'incendio in casa, si sveglia di soprassalto e si getta dalla finestraProtagonista della vicenda una ragazza di 24 anni che dopo un volo di alcuni metri è atterrata sull'asfalto, dolorante. Incendio in un parco di Castronno, tutta colpa di un petardo: denunciato 15enneCastronno (Varese), 30 marzo 2026 – Una scintilla, pochi secondi, e il rischio concreto di un disastro. Compro e SPARO i BOTTI di CAPODANNO 2026 dell'ALDI: Shopping Tour, Unboxing e SPARO!