Gennaro Gattuso sente la responsabilità

L’allenatore della nazionale italiana ha dichiarato di sentirsi responsabile delle prestazioni della squadra in vista delle prossime competizioni. Ha sottolineato di aver dedicato molto tempo alla preparazione e di essere consapevole delle aspettative che gravano sul suo ruolo. Durante un’intervista, ha anche parlato delle sfide affrontate e dell’impegno per migliorare il rendimento dei giocatori.

L'allenatore dell'Italia ha sempre vissuto il calcio in modo totalizzante, a maggior ragione ora che c'è uno spareggio decisivo per andare ai Mondiali Prima della partita degli spareggi per i Mondiali di calcio contro l’Irlanda del Nord, l’allenatore della Nazionale Gennaro Gattuso aveva detto di sentire «il peso dell’Italia sulle spalle»: l’Italia come paese, non come squadra di calcio. Dopo aver vinto, non senza fatica, contro l’Irlanda del Nord e in vista dell’ultima e decisiva partita contro la Bosnia Erzegovina – che si gioca alle 20:45 di oggi, martedì 31 marzo, e che il Post seguirà con un liveblog dal tardo pomeriggio fino al termine della partita – Gattuso ha detto: «Abbiamo fatto un passettino, ora dobbiamo scalare l’Everest». 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Gattuso sa farsi sentire

Una raccolta di contenuti

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