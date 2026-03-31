Gennaro Gattuso sente la responsabilità
L’allenatore della nazionale italiana ha dichiarato di sentirsi responsabile delle prestazioni della squadra in vista delle prossime competizioni. Ha sottolineato di aver dedicato molto tempo alla preparazione e di essere consapevole delle aspettative che gravano sul suo ruolo. Durante un’intervista, ha anche parlato delle sfide affrontate e dell’impegno per migliorare il rendimento dei giocatori.
L'allenatore dell'Italia ha sempre vissuto il calcio in modo totalizzante, a maggior ragione ora che c'è uno spareggio decisivo per andare ai Mondiali Prima della partita degli spareggi per i Mondiali di calcio contro l’Irlanda del Nord, l’allenatore della Nazionale Gennaro Gattuso aveva detto di sentire «il peso dell’Italia sulle spalle»: l’Italia come paese, non come squadra di calcio. Dopo aver vinto, non senza fatica, contro l’Irlanda del Nord e in vista dell’ultima e decisiva partita contro la Bosnia Erzegovina – che si gioca alle 20:45 di oggi, martedì 31 marzo, e che il Post seguirà con un liveblog dal tardo pomeriggio fino al termine della partita – Gattuso ha detto: «Abbiamo fatto un passettino, ora dobbiamo scalare l’Everest». 🔗 Leggi su Ilpost.it
Articoli correlati
Gennaro Gattuso: “Chi gioca a calcio vive per notti così, sento la grande responsabilità”Alla vigilia di una delle partite più importanti degli ultimi anni per la nostra Nazionale di calcio, Gennaro Gattuso si è presentato davanti ai...
Leggi anche: Buon compleanno Massimo Silvestri, Oscar Prudente, Gennaro Gattuso…
Gattuso sa farsi sentire
Una raccolta di contenuti
Discussioni sull' argomento Qui non ci sono scappati di casa, fondamentale sarà la serenità; La fiducia di Gattuso: Servirà una grande Italia ma obiettivo alla portata. Siamo cresciuti molto, su Dzeko...; Italia-Irlanda del Nord, Gattuso: È la partita più importante della mia carriera; Gennaro Gattuso: Italia-Irlanda del Nord è la gara più importante della mia carriera.
Gennaro Gattuso sente la responsabilitàL'allenatore dell'Italia ha sempre vissuto il calcio in modo totalizzante, a maggior ragione ora che c'è uno spareggio decisivo per andare ai Mondiali ... ilpost.it
Gennaro Gattuso sceglie ancora Retegui e Kean come coppia d'attacco per la sfida con la Bosnia-Erzegovina Tra i tifosi, però, sono tanti quelli che vorrebbero vedere Pio Esposito in campo dal primo minuto, soprattutto dopo la partita contro l'Irlanda del Nor - facebook.com facebook
Il ct Gennaro Gattuso ha comunicato i 23 calciatori convocati per la finale play-off contro la Bosnia ed Erzegovina. Rispetto alla gara con l'Irlanda del Nord c'è un solo cambiamento: fuori Scalvini, dentro Cambiaso Andranno nuovamente in tribuna Elia Cap x.com