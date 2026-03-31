Gelmini | Le elezioni anticipate non hanno senso La maggioranza è solida | può e deve governare

Durante gli ultimi giorni, il governo ha attraversato alcuni rimpasti e dimissioni, ma secondo la senatrice di Noi Moderati, la maggioranza attuale non presenta problemi e può continuare a governare. In un intervento pubblico, Gelmini ha dichiarato che le elezioni anticipate non sono considerate una soluzione valida, sottolineando la solidità dell’attuale coalizione di governo.

Roma – “Non vedo problemi nella maggioranza”. I rimpasti e le dimissioni che hanno scosso il governo negli ultimi giorni, insomma, non preoccupano Mariastella Gelmini, senatrice Noi Moderati e responsabile Enti Locali. La premier riflette sul rimpasto. I dubbi su Urso, rispunta Zaia Il risultato del referendum ha però segnato inequivocabilmente una battuta d’arresto per la separazione delle carriere. Crede che esistano ancora i margini tecnici per una riforma ordinaria? “La riforma era più ampia della semplice separazione delle carriere: il voto degli italiani è sovrano e lo rispettiamo. Credo che adesso sia giusto che l’azione del governo si concentri sulle altre urgenze del Paese: dalla situazione economica alla sicurezza, dal sostegno a famiglie e imprese al completamento del Pnrr. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gelmini: “Le elezioni anticipate non hanno senso. La maggioranza è solida: può e deve governare” Articoli correlati Ma quali elezioni anticipate, la maggioranza è solida ma deve ritrovare le prioritàUn grande classico della politica italiana: si torna a parlare di elezioni anticipate. Elezioni anticipate, arriva l’annuncio della maggioranza. Cosa succedeL’esito dei referendum sulla giustizia del 2026 ha aperto una fase di forte tensione nel quadro politico nazionale, con ripercussioni immediate sulla... Elezioni anticipate? Non sono in agenda. La maggioranza compatta delude i retroscenisti: andiamo avanti fino al 2027Ne parlano nei talk show, ne riflettono i dotti analisti, ne discettano i retroscenisti ma il dossier non è sul tavolo.