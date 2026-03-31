Gattuso | Si vive per notti così | sta a noi dare una gioia a tutti

Rino Gattuso ha commentato l'importanza della partita di qualificazione contro la Bosnia, definendola uno spareggio decisivo per l'accesso ai prossimi Mondiali. Il tecnico ha sottolineato che momenti come questi rappresentano traguardi che danno senso all'impegno della squadra, aggiungendo che è compito della squadra regalare una soddisfazione ai tifosi. La sfida si avvicina e tutti gli occhi sono puntati sulla nazionale.

Rino Gattuso accende i motori in vista dello spareggio decisivo contro la Bosnia, una sfida che vale l’accesso ai prossimi Mondiali. Il CT azzurro non nasconde l’adrenalina che precede il fischio d’inizio: “ Vive, chi gioca a calcio, per notti così. Quando hai il formicolio, la tensione sale, non c’è cosa più bella “. Consapevole della missione storica dopo due assenze consecutive, Gattuso avverte il gruppo: “ Dobbiamo essere bravi a non perdere energie per buttarle tutte in campo “, sottolineando come chi non sente questo fuoco dovrebbe “ appendere le scarpe al chiodo o smettere da allenatore “. L’obiettivo primario è la concretezza, anche a discapito dell’estetica. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Bosnia-Italia, Gattuso in conferenza stampa: “Si vive per notti così, sta a noi dare gioia agli italiani”“Si vive per notti così, se non hai queste sensazioni appendi le scarpe al chiodo o devi smettere come allenatore. Leggi anche: Bosnia-Italia, Gattuso: «Chi gioca a calcio vive per notti così, vogliamo regalare una gioia ai tifosi» Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Gattuso carica: 'Si deve vivere per notti simili'; Bosnia-Italia, Gattuso in conferenza stampa: Si vive per notti così, sta a noi dare gioia agli italiani; Papà Gattuso: Calma, amore, Calabria e poco sonno, il mio Rino è così. E vive per l'Italia; Gennaro Gattuso: Chi gioca a calcio vive per notti così, sento la grande responsabilità. Bosnia-Italia, Gattuso: Si vive per notti così! Dimarco? Siamo stati stupidi. Dzeko grande uomo, le condizioni del campo…Conferenza Gattuso Bosnia Italia - Alla vigilia dell'attesissima finale playoff per i Mondiali, ecco le parole di Gattuso in conferenza ... fantamaster.it Le decisioni di Gattuso: quali giocatori dell’Italia finiranno in tribuna - facebook.com facebook In #Bosnia la #Nazionale di #calcio #allenata da #Mister Rino #Gattuso si #gioca l’accesso ai #mondiali con una #partita da #dentro o #fuori x.com