Gattuso quattro mosse per dare scacco alla Bosnia Così ci giochiamo la partita che vale il Mondo
Il commissario tecnico ha deciso di mantenere la formazione che ha vinto contro l'Irlanda del Nord, introducendo comunque quattro cambi tattici per affrontare la Bosnia. La strategia mira a migliorare la disposizione in campo senza stravolgere il gruppo già collaudato. La partita, decisiva per qualificarsi, si gioca in un contesto in cui ogni mossa può fare la differenza.
A Zenica l’Italia si gioca l'accesso al Mondiale in una partita da dentro o fuori da non sbagliare. Gattuso davanti ha scelto di puntare su una coppia collaudata, con Retegui che va a caccia dell’episodio giusto e Kean che può essere pericoloso anche da fuori. E poi c’è Pio, l'arma perfetta da utilizzare per spezzare la gara. Anche in mezzo il ct sceglie la continuità, non si cambiano gli uomini, ma l'atteggiamento. Dietro, Mancini, Bastoni e Calafiori dovranno gestire Dzeko e Demirovic, una coppia che in serate come questa sa esaltarsi. Dalle fasce passerà molto del destino azzurro con Politano e Dimarco che dovranno trovare un'equilibrio tra le fasi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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