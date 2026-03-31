Il commissario tecnico ha deciso di mantenere la formazione che ha vinto contro l'Irlanda del Nord, introducendo comunque quattro cambi tattici per affrontare la Bosnia. La strategia mira a migliorare la disposizione in campo senza stravolgere il gruppo già collaudato. La partita, decisiva per qualificarsi, si gioca in un contesto in cui ogni mossa può fare la differenza.

A Zenica l’Italia si gioca l'accesso al Mondiale in una partita da dentro o fuori da non sbagliare. Gattuso davanti ha scelto di puntare su una coppia collaudata, con Retegui che va a caccia dell’episodio giusto e Kean che può essere pericoloso anche da fuori. E poi c’è Pio, l'arma perfetta da utilizzare per spezzare la gara. Anche in mezzo il ct sceglie la continuità, non si cambiano gli uomini, ma l'atteggiamento. Dietro, Mancini, Bastoni e Calafiori dovranno gestire Dzeko e Demirovic, una coppia che in serate come questa sa esaltarsi. Dalle fasce passerà molto del destino azzurro con Politano e Dimarco che dovranno trovare un'equilibrio tra le fasi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gattuso, quattro mosse per dare scacco alla Bosnia. Così ci giochiamo la partita che vale il Mondo

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