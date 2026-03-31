Dopo la sconfitta ai rigori contro la Bosnia, l’allenatore ha dichiarato in diretta alla Rai di non voler discutere di arbitri, pur sottolineando che la partita è stata caratterizzata da decisioni ingiuste. Ha aggiunto che i giocatori avevano dato il massimo e non meritavano una sconfitta così pesante, sottolineando l’impegno profuso durante la match.

Gattuso alla Rai dopo la sconfitta ai rigori con la Bosnia. “I ragazzi non si meritavano una batosta così, hanno fatto una prestazione con amore. Siamo rimasti in dieci, abbiamo creato tre palle gol, ci facevano il solletico con i cross. Dispiace questo è il calcio, sono orgoglioso dei miei ragazzi. Fa male perché serviva per noi, per le nostre famiglie, per tutta l’Italia, per il nostro movimento, una mazzata così è difficile da digerire. Gattuso: “Io non voglio parlare di arbitri, però penso che oggi è ingiusto. Il calcio è questo, a volte ho gioito, a volte ho preso mazzate, è difficile digerire questa sconfitta. Ci hanno messo il cuore, l’attaccamento, siamo stati in trincea, parliamo per l’ennesima volta che non andiamo al Mondiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gattuso: “Non voglio parlare di arbitri, però oggi è tutto ingiusto”

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È un Rino Gattuso affranto, quasi in lacrime, quello che affronta i microfoni della Rai nel dopogara contro la Bosnia: “I ragazzi non si meritavano una batosta così. Abbiamo fatto fatica, abbiamo avuto palle gol, ma questo è il calcio. Sono orgoglioso dei miei rag - facebook.com facebook

Gattuso ancora in panchina Il ct non risponde x.com