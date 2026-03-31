Gattuso non cambia Dzeko titolare | Bosnia-Italia probabili formazioni
Stasera la nazionale italiana affronta la Bosnia in una partita decisiva per l'accesso al prossimo Mondiale. La formazione prevista vede Dzeko in campo come titolare, mentre Gattuso conferma la stessa formazione dell'ultima sfida. La partita si gioca a Zenica, dove i giocatori scenderanno in campo con l'obiettivo di ottenere il risultato necessario per proseguire il cammino qualificatorio.
È l'ora della verità per la nostra Nazionale, che stasera a Zenica affronta la Bosnia per un posto nel prossimo Mondiale. Gattuso sceglie i suoi fedelissimi e non cambia nulla rispetto alla gara contro l'Irlanda del Nord. Il ct bosniaco Barbarez punta tutto su Dzeko, con il gioiellino Alajbegovic che potrebbe partire dalla panchina. Queste le probabili formazioni di Bosnia-Italia. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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