Il commissario tecnico della nazionale italiana ha dichiarato di avere a disposizione giocatori pronti a tutto e pronti a dare il massimo. A poche ore dal match decisivo per la qualificazione ai Mondiali, ha affermato che gli occhi dei calciatori sono buoni e l’atmosfera è positiva. Ha parlato durante un’intervista trasmessa dalla Rai, commentando lo stato d’animo della squadra in vista della partita.

Il ct Rino Gattuso questa mattina ha parlato in esclusiva alla Rai in vista della finale dei playoff di stasera contro la Bosnia. La notte della verità per il calcio azzurro e il nostro allenatore ha confermato di avere le idee chiare: "Gli occhi dei ragazzi che ho incrociato finora sono buoni - ha iniziato - perché in tutti questi giorni siamo stati insieme e l'ambiente è sempre stato positivo. Stasera ci giochiamo una partita importante e l'abbiamo preparata bene, con la consapevolezza di giocare contro una squadra che ha tecnica e fisicità. Ci vorrà una grande prestazione da parte nostra. I ragazzi sono i primi che vogliono andare al Mondiale: se i risultati non arrivano, soffrono in silenzio; fanno finta di avere le spalle larghe, ma non è così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gattuso: "La mia Italia è pronta a tutto, ho uomini che darebbero la vita e l’anima"

Articoli correlati

Marocco, Brahim Diaz rompe il silenzio: «La mia anima soffre. Ho sognato questo titolo. Grazie a tutto l’amore che mi avete dato»Calciomercato, che colpaccio del Girona! Raggiunto l’accordo con il Barcellona per quel portiere.

Leggi anche: Calafiori: "Italia, dipende da noi. Negli ultimi mesi ho sentito più Gattuso che mia madre"

UNA VITA DA MEDIANO. LUCIANO LIGABUE PASSA DAL BSMT!

Una raccolta di contenuti su Gattuso La mia Italia è pronta a tutto...

Temi più discussi: Gattuso: 'Sono ancora giovane ma ho un Paese sulle mie spalle'; Italia-Irlanda del Nord, Gattuso: È la partita più importante della mia carriera; Italia-Irlanda del Nord, Gattuso: È la partita più importante della mia vita; Gattuso prima di Italia-Irlanda del Nord: È la partita più importante della mia carriera.

L'Italia si gioca tutto in Bosnia, Gattuso 'non belli ma concreti' - LIVEBLOGUna notte per risorgere o per affondare. L'Italia si gioca tutto a Zenica, in uno stadio mignon, su un campo zuppo d'acqua, davanti al tifo indiavolato del pubblico bosniaco. Un sogno o un incubo, dip ... ansa.it

Italia, Gattuso verso i playoff: È la partita più importante della mia carrieraAlla vigilia della semifinale dei playoff Mondiali contro l'Irlanda del Nord, il ct della Nazionale italiana Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue ... lalaziosiamonoi.it

Retroscena Gattuso, commosso in hotel per il messaggio del figlio Francesco: "È del 2007 e..." facebook

I convocati di #Gattuso per #BosniaItalia: tagliati #Scamacca e altri quattro x.com