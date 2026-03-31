Gattuso ha scelto chi sono i 5 calciatori tagliati che guarderanno Bosnia-Italia dalla tribuna

Gennaro Gattuso ha deciso di far assistere alla partita Bosnia-Italia cinque calciatori dai distinti. Tra le scelte, c’è il ritorno di Cambiaso mentre Scalvini e Scamacca sono stati esclusi dalla lista dei convocati. La formazione ufficiale non prevede quindi la presenza di questi calciatori in campo o in tribuna.

Gennaro Gattuso ha scelto i cinque calciatori da mandare in tribuna per Bosnia ed Erzegovina-Italia: torna Cambiaso in lista, fuori Scalvini e Scamacca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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