Gattuso esalta Di Lorenzo | È fondamentale vederlo qui

Alla vigilia della partita tra Bosnia e Italia, Gennaro Gattuso ha messo in evidenza l'importanza di avere Di Lorenzo in campo, sottolineando che la sua presenza è fondamentale per la squadra. Il tecnico ha focalizzato l'attenzione sullo spirito di gruppo e sulla disponibilità dei giocatori, evitando commenti specifici sulle prestazioni individuali o sui risultati.

Alla vigilia di Bosnia-Italia, Gennaro Gattuso ha voluto spostare l’attenzione soprattutto sullo spirito del gruppo. Nella conferenza stampa pre-partita, il commissario tecnico ha parlato della crescita della squadra e del senso di appartenenza mostrato dagli azzurri in un momento molto delicato del percorso verso il Mondiale. Tra gli esempi citati dal ct c’è anche quello di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli, pur non essendo a disposizione per la partita, ha scelto comunque di stare vicino ai compagni e di accompagnare il gruppo. Un gesto che Gattuso ha letto come il simbolo di un attaccamento reale alla maglia azzurra. Nel suo intervento, il ct ha sottolineato anche i progressi fatti dalla squadra sul piano mentale, ricordando le difficoltà iniziali e il modo in cui il gruppo ha imparato a reagire nei momenti più complicati. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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