Il commissario tecnico dell’Italia ha dichiarato di essere pronto se la squadra dovesse fallire nella partita contro la Bosnia, in programma questa sera alle 20:45 e trasmessa su Rai Uno. La sfida rappresenta un'occasione importante per qualificarsi al Mondiale dopo dodici anni. L’Italia affronta questa partita con determinazione, consapevole dell’importanza di ottenere un risultato positivo.

Orgoglio e pregiudizio. L'orgoglio è quel che serve all’Italia per sfangare la Bosnia (stasera alle 20:45, diretta Rai Uno) e conquistare il Mondiale dopo 12 anni. Sfangare nel vero senso della parola, su un campo pesante quanto il contorno composto dagli 8mila del catino del Bilino Polje e dagli oltre 100mila pronti ai caroselli in città. Il pregiudizio, invece, è quello che gli azzurri devono scollarsi di dosso, perché l’Italia intera, scottata da due Mondiali mancati, li guarda ancora con fisiologica diffidenza. Ma è anche il pregiudizio di Gattuso verso le novità di formazione, fermamente intenzionato a riproporre gli stessi undici di Bergamo, compreso Retegui. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gattuso e Bosnia-Italia: "Se falliamo, sono pronto". Parole pesantissime

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