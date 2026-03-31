Gattuso commosso da un messaggio del figlio prima di Bosnia-Italia | Mi sono emozionato molto

A poche ore dalla partita tra Bosnia e Italia, il commissario tecnico della Nazionale ha raccontato di aver provato emozioni intense dopo aver ricevuto un messaggio dal figlio. Ha commentato di essere rimasto molto commosso, senza entrare nei dettagli del contenuto del messaggio. Gattuso ha parlato del suo stato d'animo e di come questa comunicazione abbia influito sulla sua preparazione prima della sfida.

Il CT della Nazionale Gattuso, a poche ore dalla partita Bosnia-Italia, ha parlato del suo stato d'animo e delle sue emozioni, che sono state davvero forti quando ha ricevuto un messaggio da parte del figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Gattuso spegne le polemiche su Bosnia-Italia: “Non dobbiamo parlare del campo, è da deboli”Alla vigilia della finale playoff contro la Bosnia Gattuso allontana ogni polemica: "Il campo l'ho visto e può andare. Leggi anche: Gattuso fiero: “Mi sono caricato l’Italia sulle spalle. Tutti mi dicono: portaci ai Mondiali” Aggiornamenti e contenuti dedicati su Gattuso commosso da un messaggio del... Temi più discussi: L'Italia batte l'Irlanda del Nord con Tonali e Kean, Mondiale in America più vicino: martedì lo spareggio decisivo; Il passo del Tonali; Tecnica e forza: Gattuso prepara il gran finale; Gattuso cala gli assi. Gattuso commosso da un messaggio del figlio prima di Bosnia-Italia: Mi sono emozionato moltoIl CT della Nazionale Gattuso, a poche ore dalla partita Bosnia-Italia, ha parlato del suo stato d'animo e delle sue emozioni, che sono state davvero forti ... fanpage.it Retroscena Gattuso, commosso in hotel per il messaggio del figlio Francesco: È del 2007 e...Un messaggio. Un semplice messaggio di un diciannovenne a suo padre. Se quel padre, però, è l'uomo su cui oggi pesa il peso di un paese intero allora tutto assume un altro valore. In un'esclusiva a Ra ... corrieredellosport.it È il giorno del dentro o fuori Bosnia - Italia, cosa accade agli azzurri se pareggiano o perdono nello spareggio mondiale di questa sera: https://fanpa.ge/pYdQv - facebook.com facebook Nonostante l’importantanza della sfida, in Bosnia-Italia di questa sera non ci sarà la goal line technology: lo Stadion Bilino Polje di Zenica, infatti, non è attrezzato. In caso di dubbio sulla validità di un gol, l’arbitro potrà verificare al VAR x.com