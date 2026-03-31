Gennaro Gattuso ha reso nota la lista dei giocatori convocati per la partita contro la Bosnia Erzegovina, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. La gara si svolgerà questa sera a Zenica. Tra i convocati non sono stati inclusi Scamacca e Cambiaghi. La lista comprende diversi calciatori scelti dal tecnico italiano per questa importante sfida.

AGI - Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell'Italia, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro la Bosnia Erzegovina, a Zenica, gara valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali. In tribuna andranno Gianluca Scamacca, che comunque ieri era presente nell'ultimo allenamento a Coverciano, Giorgio Scalvini, Elia Caprile, Nicolò Cambiaghi e Diego Coppola. Sugli spalti del "Bilino Polje" ci saranno anche Giovanni Di Lorenzo e Guglielmo Vicario, che hanno chiesto di seguire la squadra nonostante siano entrambi non convocabili per infortunio. Questa la lista dei convocati per la Bosnia. Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Gattuso annuncia i convocati per la Bosnia: fuori Scamacca e Cambiaghi

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