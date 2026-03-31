Gattuso annuncia i convocati per la Bosnia | fuori Scamacca e Cambiaghi
Gennaro Gattuso ha reso nota la lista dei giocatori convocati per la partita contro la Bosnia Erzegovina, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. La gara si svolgerà questa sera a Zenica. Tra i convocati non sono stati inclusi Scamacca e Cambiaghi. La lista comprende diversi calciatori scelti dal tecnico italiano per questa importante sfida.
AGI - Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell'Italia, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro la Bosnia Erzegovina, a Zenica, gara valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali. In tribuna andranno Gianluca Scamacca, che comunque ieri era presente nell'ultimo allenamento a Coverciano, Giorgio Scalvini, Elia Caprile, Nicolò Cambiaghi e Diego Coppola. Sugli spalti del "Bilino Polje" ci saranno anche Giovanni Di Lorenzo e Guglielmo Vicario, che hanno chiesto di seguire la squadra nonostante siano entrambi non convocabili per infortunio. Questa la lista dei convocati per la Bosnia. Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret. 🔗 Leggi su Agi.it
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