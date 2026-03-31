Gaeta porta in Francia la sua storia marinara | la città protagonista a Escale à Sète 2026

Dal 31 marzo al 6 aprile, la città di Gaeta partecipa a Escale à Sète 2026, evento che si svolge nel porto di Sète, in Francia. La presenza della città italiana in questa manifestazione internazionale mette in mostra la sua tradizione marinara e le sue radici legate al mare. La partecipazione si inserisce in un contesto di scambio culturale e di promozione delle eccellenze locali nel settore nautico.

Gaeta, 31 marzo 2026 – La città di Gaeta si affaccia su uno scenario internazionale di grande prestigio partecipando a Escale à Sète 2026, in programma dal 31 marzo al 6 aprile nel porto della suggestiva Sète. Guidata dal sindaco Cristian Leccese, la delegazione gaetana si inserisce in un contesto che, negli ultimi quindici anni, si è imposto come uno dei più autorevoli hub internazionali dedicati al patrimonio marittimo, capace di riunire oltre 120 imbarcazioni storiche e contemporanee e di attrarre centinaia di migliaia di visitatori. Una presenza, quella di Gaeta, che va ben oltre la semplice partecipazione istituzionale e che si configura come un’operazione articolata di promozione territoriale, culturale e identitaria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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