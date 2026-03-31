Due uomini sono stati arrestati a Quartu Sant’Elena, nel comune di Cagliari, con l’accusa di aver effettuato un furto in auto nel centro cittadino. Uno dei due è stato trovato mentre violava gli obblighi dei domiciliari, mentre l’altro è stato fermato sul luogo dell’episodio. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per eseguire le misure restrittive.

Due uomini sono stati arrestati a Quartu Sant’Elena, nel comune di Cagliari, per un furto commesso in pieno centro. I carabinieri hanno fermato i due colpevoli mentre tentavano la fuga a piedi dopo aver sottratto un portafoglio dall’auto di un operaio. L’incidente è avvenuto martedì 31 marzo 2026, intorno alle ore mattutine. La vittima ha riferito alla Centrale operativa di aver assistito direttamente all’episodio, innescando l’intervento immediato della Sezione Radiomobile locale. Uno dei due arrestati, un uomo di 53 anni, si trovava già sottoposto a misura di detenzione domiciliare, violando così il regime di libertà vigilata imposto dalla giustizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto in auto: arrestati due, uno violava i domiciliari

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