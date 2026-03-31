Furto con trainaggio a Lauro un 45enne del Nolano a processo

Un uomo di 45 anni del Nolano è stato chiamato a rispondere di un furto con trainaggio avvenuto il 2 giugno scorso nel centro di Lauro, dove è stata sottratta una Fiat Panda 4×4. La vicenda si è conclusa con un procedimento giudiziario in corso, dopo che le forze dell’ordine hanno identificato il sospettato e avviato le indagini.

Lauro, 31 marzo 2026 - Il 2 giugno scorso, nel centro di Lauro, qualcuno ha rubato una Fiat Panda 4×4. Non era un furto di circostanza: chi ha agito era arrivato sul posto con un veicolo proprio, usato poi per agganciare e trainare via l'auto. Un metodo che richiede una minima organizzazione — un mezzo, un piano, più di una persona. Le indagini del Commissariato di Lauro, guidato dal vicequestore Elio Iannuzzi, hanno portato all'identificazione di uno degli autori: un uomo di 45 anni originario del Nolano. Gli altri soggetti che avrebbero partecipato al furto sono ancora in corso di identificazione. La Procura di Avellino ha ritenuto gli elementi raccolti sufficienti per procedere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Furto con trainaggio a Lauro, un 45enne del Nolano a processo Articoli correlati Crea profilo fake con foto di Mattarella, un 45enne di Olbia a processo per diffamazioneUn uomo di Olbia, Francesco Dongu , 45 anni, è finito a processo per aver aperto un profilo fake su Facebook con lo pseudonimo di «Sergio Mafiarella»... Baiano (AV): Rapina, Furto e Resistenza a P.U. – I Carabinieri arrestano un 45enneTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.