Negli ultimi quindici giorni a Nichelino, le forze dell'ordine hanno effettuato un arresto e tre denunce. Le attività di controllo sono state intensificate, concentrandosi su furti e danneggiamenti di veicoli parcheggiati, tra cui alcuni vicino al centro commerciale I Viali. Sono state riscontrate anche auto cannibalizzate e veicoli rubati.

Un arresto e tre denunce in due settimane. È l’esito del rafforzamento dei controlli della polizia locale e dei carabinieri a Nichelino, dove si stanno registrando furti e danneggiamenti di veicoli parcheggiati, anche vicino al centro commerciale I Viali. L’arresto risale a metà marzo, quando un uomo di 50 anni è stato colto in flagranza mentre forzava la portiera di una macchina. Pochi giorni dopo, due ragazzi sono stati denunciati per ricettazione: circolavano in via Vernea a bordo di un’auto rubata. Il 27 marzo, alle 18, un uomo è stato visto muoversi in modo sospetto vicino alla sede della Croce Rossa di Nichelino. Gli agenti della polizia locale e i carabinieri lo hanno denunciato perché aveva appena forzato la serratura di una macchina. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Furti e auto cannibalizzate a Nichelino, un arresto e tre denunce in due settimane

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