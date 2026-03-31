Al termine della partita, il portiere italiano ha mostrato rabbia e si è lasciato andare a una reazione visibile, venendo poi trattenuto dai compagni di squadra. L’Italia ha perso contro la Bosnia, che ha sfruttato con successo un rigore, mentre gli azzurri hanno sbagliato con Esposito e Cristante. Questa sconfitta segna il terzo tentativo consecutivo sfumato di qualificarsi per il prossimo mondiale.

Triste epilogo per l’Italia che, per la terza volta consecutiva, salta il mondiale. Una sconfitta, quella degli azzurri, che è arrivata al termine della partita persa contro la Bosnia che non ha sbagliato dal dischetto a differenza di Pio Esposito e Cristante. Donnarumma nervoso a fine partita (Ansa Foto) – calciomercato.it Al termine della partita molto nervoso Gianluigi Donnarumma che si è mostrato molto nervoso tanto da dover essere trattenuto dai compagni di squadra all’uscita dal campo e avendo anche un confronto con Dzeko. Un’altra delusione per l’estremo difensore azzurro che, nonostante la grande carriera che sta vivendo, non ha ancora avuto la possibilità di disputare un mondiale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Furia Donnarumma a fine partita, trattenuto dai compagni di squadra

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