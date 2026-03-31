Fratelli d’Italia ha inviato una lettera ufficiale alla presidente del Parlamento europeo, portando all’attenzione dell’Europarlamento il caso riguardante Ilaria Salis. La questione è tornata al centro dell’attenzione pubblica, coinvolgendo nuovamente il nome dell’indicata persona. La comunicazione ufficiale è stata trasmessa per evidenziare la situazione e chiedere interventi istituzionali.

Fratelli d’Italia porta all’attenzione dell’Europarlamento il nuovo, ennesimo, caso che vede al centro dell’attenzione pubblica Ilaria Salis. L’esponente del partito di Fratoianni e Bonelli, si era presentata sabato mattina di fronte alle telecamere per mettere in video la denuncia fatta sui suoi social, dicendosi vittima di un “controllo preventivo durato oltre un’ora in vista della manifestazione” di Roma “effetto del decreto sicurezza”. L’affermazione così come fatta è stata smentita dalle autorità italiane, che hanno spiegato ragioni e modalità dell’accaduto ma il caso ha scatenato una sorta di effetto boomerang, svelando a poco a poco le verità nascoste della Salis e del suo staff. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fratelli d’Italia porta il caso Salis in Europarlamento: lettera ufficiale alla Metsola

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