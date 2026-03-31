A oltre trent’anni dall’omicidio del direttore dell’Ufficio Registro, avvenuto il 31 marzo 1995 sulle scale di casa, la famiglia chiede giustizia. Il fratello ha dichiarato che ci sarebbero elementi utili per riaprire le indagini. La città ricorda ancora l’uomo, ucciso dopo aver presentato varie segnalazioni e denunce legate al suo incarico.

La cerimonia di commemorazione dinanzi alla stele eretta in memoria della vittima di mafia e del dovere. Il monito dei figli, Daniela e Paolo, e la speranza di una riapertura delle indagini: "Ci sono dati e circostanze" Foggia ricorda Francesco Marcone, il direttore dell'Ufficio Registro assassinato sulle scale di casa il 31 marzo del 1995 per aver effettuato una serie di segnalazioni e denunce attinenti al suo ruolo. Un omicidio ancora impunito, con la famiglia – e con essa l’intera città – che chiede verità e giustizia. A 31 anni dal fatto, la città si è raccolta dinanzi alla stele posta in memoria della ‘vittima del dovere’ e ‘vittima di mafia’ per un momento di raccoglimento e riflessione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Francesco Marcone in attesa di giustizia da 31 anni. Il fratello: "Ci sono elementi per riaprire le indagini"

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